أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 9/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الأحد، في نبأ عاجل لها، بأن "إيران تفشل في عملية إطلاق قمر الأبحاث الاصطناعي (ظفر) إلى الفضاء".







