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نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ليا

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:38 م
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نانسي عجرم
نانسي عجرم
رشا عادل
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أحتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعيد ميلاد ابنتها "ليا" الأول، من خلال نشر مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نانسي، خلال الصور برفقة ابنتها ليا، وكان مرتدية"قميص بأكمام طويلة باللون الابيض وشال باللون الدهبي وبنطلون جينز وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".

وعلقت عجرم، على الصور قائلة:"عيد ميلاد ابنتي الصغيره الاول".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ماشاءالله الله يحفظها وتشوفيها عروسة يارب" وأضاف آخر"كيوت وانتي والحلوة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمرات".

ويذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم، أغنية "قلبي يا قلبي"، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر حسابها الشخصي، عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وحقق الكليب نسبة مشاهدة عالية.
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