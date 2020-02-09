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«كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:14 م
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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم
مشاهدة مباراة الزمالك اليوم
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في مباراة ستقام ضمن قمة الأسبوع السابع عشر يخرج الزمالك لمواجهة الإسماعيلي على ملعب الأخير في مباراة يبحث فيها كل طرف عن تحقيق الفوز لأسباب مختلفة.

الزمالك أمامه العديد من التحديات خلال الشهر الجاري سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي إلا أن أولى الاختبارات في شهر فبراير الناري ستكون بمواجهة الإسماعيلي في قمة نهاية الدور الأول بالدوري.

لكن وبالتحديد عند فريق الزمالك فالأخير سيدخل لقاء الأحد وعينه على إنهاء عقدة ملعب الإسماعيلية حيث

لم يفز الفارس الأبيض منذ 2006 عندما قاد مجدي عطوة الزمالك للفوز بهدف دون رد.
ويرصد "يلا كورة" في التقرير التالي، نتائج مباريات الزمالك عندما يواجه الإسماعيلي في الإسماعيلية:
- (2008).. الأسبوع السادس عشر (الإسماعيلي 1 - 0 الزمالك).. أحرز الهدف حسني عبد ربه.

- (2009) الأسبوع الثامن والعشرين (الإسماعيلي 3 - 1 الزمالك) المباراة أقيمت على ملعب القناة.

ثلاثية الإسماعيلي: محمد محسن أبو جريشة - مصطفى كريم (هدفين) - في المقابل أحرز هدف الزمالك عبد الحليم علي.

- (2010) الأسبوع الحادي والعشرين (الإسماعيلي 0 - 0 الزمالك)

- (2011) الأسبوع التاسع عشر (الإسماعيلي 0 - 0 الزمالك)

- (2014) الأسبوع الرابع عشر (الإسماعيلي 1 - 0 الزمالك).. أحرز الهدف جون أنتوي.

- (2014) الأسبوع الحادي عشر (الإسماعيلي 0 - 0 الزمالك)

- (2016) الأسبوع السادس (الإسماعيلي 1 -0 الزمالك).. أحرز الهدف إسلام جمال

- (2018) الأسبوع الثلاثون (الإسماعيلي 3 - 1 الزمالك)

ثلاثية الإسماعيلي: محمود متولي - كريم بامبو - إبراهيم حسن، في المقابل أحرز معروف يوسف هدف الزمالك.


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