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طائرة ركاب روسية تصطدم بالمدرج عند هبوطها

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:04 م
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الطائرة الروسية
الطائرة الروسية
وكالات
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إصطدمت طائرة ركاب روسية، مساء اليوم الأحد، بالمدرج وذلك عند هبوطها في شمال البلاد، وأكدت السلطات على عدم وقوع إى إصابات خطيرة بين الركاب البالغ عددهم 100 شخصًا.

هذا وأظهرت لقطات فيديو للطائرة الروسية عقب الهبوط، وذيلها على الأرض تمامًا، فيما أحاطت فرق الطوارئ بجسم الطائرة.

وواجهت طائرة "بوينغ 737" التابعة لخطوط "يوتاير" الروسية تغيرًا مفاجئًا في اتجاه الهواء أثناء هبوطها في مطار أوسينسك في منطقة كومي بشمال روسيا، وكانت الطائرة وصلت إلى المدرج عندما واجهت المشكلة، حسبما ذكرت شركة الطيران لوكالة "فرانس برس".

وذكرت "يوتاير" الروسية، أن نظام معدات الهبوط في المطار لم يكن يعمل لدى وصولها بينما لم يكن المدرج مضاء.

وأظهرت صور انتشرت على الإنترنت الطائرة بلا عجلات على أرض المدرج، الذي غطته الثلوج بينما سارع الركاب للنزول، ولم يتعرّض أي من ركابها البالغ عددهم 94 أو أفراد طاقمها الستة لإصابات بالغة، واحتاج راكب واحد فقط لعناية طبية، حسب ما أفادت شركة الطيران.

وقالت الشركة: "مكنّت ردة فعل الطاقم السريعة، والتي كانت غاية في المهنية الطائرة من البقاء على مسار الهبوط حتى توقفها بالكامل"، مشيدة بطاقمها "ذي الخبرة"، لافتة إلى أن لدى الطيار الأساسي على متنها 6900 ساعة من الطيران.

وقالت متحدثة باسم الفرع المحلي لوزارة الطوارئ: إن "الطائرة هبطت على ذيلها، وغادر الركاب وأفراد الطاقم الطائرة باستخدام منزلقات الطوارئ".

وأوضح المسؤول في منطقة كومي سيرغي غابليكوف في بيان: أن "ما حصل اليوم في مطار أوسينسك غير مقبول، ونشكر الله أن أحدا لم يتعرّض لإصابات خطيرة".

وأعلنت "يوتاير" تعليق رحلة كانت مقررة الإثنين من أوسينسك إلى موسكو بسبب "الوضع غير المرضي" لمسار الهبوط في المطار.

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