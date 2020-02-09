"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

يلاقي الزمالك نظيره الإسماعيلي، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، على أرضية ملعب الإسماعيلية.

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موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

ينطلق اللقاء الذي يجمع بين الزمالك والإسماعيلي عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة لايف kora live

الزمالك في آخر لقاء له حقق الفوز بثنائية نظيفة أمام نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة أون لاين kora online

بينما خسر الإسماعيلي أمام نظيره أسوان بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة ستار kora star

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من 8 انتصارات و4 تعادلات وهزيمتين وسجل 20 هدف ودخل مرماه 10 أهداف.

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز يلا شوت yalla shoot

بينما يتواجد الاسماعيلي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 6 انتصارات و3 تعادلات و7 هزائم وسجل 14 هدف ودخل مرماه 18 هدف.

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة لايف kora live

وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين الموسم الماضي، انتهى بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز يلا شوت yalla shoot

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

وتنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك والإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.







