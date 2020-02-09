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"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:10 م
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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم
مشاهدة مباراة الزمالك اليوم
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يلاقي الزمالك نظيره الإسماعيلي، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، على أرضية ملعب الإسماعيلية.
مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز يلا شوت yalla shoot
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي
ينطلق اللقاء الذي يجمع بين الزمالك والإسماعيلي عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.
مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة لايف kora live
الزمالك في آخر لقاء له حقق الفوز بثنائية نظيفة أمام نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز.
مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة أون لاين kora online
بينما خسر الإسماعيلي أمام نظيره أسوان بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز.
مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة ستار kora star
ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من 8 انتصارات و4 تعادلات وهزيمتين وسجل 20 هدف ودخل مرماه 10 أهداف.
مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز يلا شوت yalla shoot
بينما يتواجد الاسماعيلي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 6 انتصارات و3 تعادلات و7 هزائم وسجل 14 هدف ودخل مرماه 18 هدف.
مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة لايف kora live
وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين الموسم الماضي، انتهى بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز يلا شوت yalla shoot
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي
وتنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك والإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.


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