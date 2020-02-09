«كورة ستار Zamalek» مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Zamalek رابط الزمالك مباشر متعددة NOW

كورة أونلاين تابع البث المباشر لمباراة نادي الإسماعيلي نظيره فريق الزمالك اليوم الأحد التاسع من شهر فبراير KOORAHD على ملعب الإسماعيلية في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز KOORA ONLINE وسوف تكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من اجل حصد الثلاث نقاط.

يلا شوت بلس وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق الاسماعيلي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة GOAL KOORA بينما ستقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي YALA KOORA.

جول كورة وكان نادي الزمالك قد حقق فوزا سهلا على حساب فريق حرس الحدود بالجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، وذلك بعد التعثر أمام فريق وادي دجلة بالتعادل الإيجابي COOL KOORA.

يلا كورة ويحتل المارد الأبيض في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يحل نادي الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة، ويتصدر النادي الأهلي جدول الترتيب برصيد 39 نقطة YALA KOORA واوقعت قرعة دور الربع نهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا نادي الزمالك في مواجهة نارية مع فريق الترجي الرياضي التونسي، حيث سيخوض المارد الأبيض مباراة الذهاب في القاهرة والاياب على ملعب رادس الأولمبي في تونس KOORA ONLINE.







