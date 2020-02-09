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live| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري hd

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:05 م
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بوابة الفجر
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عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي ننشر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020.

ويستضيف الاسماعيلي فريق الزمالك اليوم على ملعب ستاد الإسماعيلية في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.
 
بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري اليوم
ويدخل فريق الزمالك المباراة اليوم وهو في المركز الثالث بترتيب جدول الدوري وبرصيد 28 نقطة من 14 مباراة خاضها حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل في 4 وخسر في مباراتين.

ويسعى الزمالك في مباراة اليوم

إلى تحقيق الفوز على دراويش الكرة المصري لمواصلة الزحف خلف المتصدر النادي الأهلي برصيد 39 نقطة.
بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري اليوم
كما يدخل الإسماعيلي في مباراة اليوم وهو في المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 16 مباراة خاضها حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر في 7 مواجهات.

وتسعى دراويش الكرة المصرية إلى تحقيق الفوز على نادي الزمالك ومواصلة الدخول إلى المربع الذهبي للمشاركة في البطولات القارية
الاسماعيلي و الزمالك الساعة 7.30 علي قناة 7
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