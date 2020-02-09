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رابط "أون سبورت HD" مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر yallakora نقل حي يوتيوب مجانا on sport الزمالك ضد الإسماعيلي Hd

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:03 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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* يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك والإسماعيلي :
نتابع معكم رابط مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري الممتاز على قناة أون سبورت وعلى قناة نايل سبورت إتش دي ونرصد لكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز ونتابع معكم كل جديد عبر التفاصيل.

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الاسماعيلي و الزمالك الساعة 7.30 علي قناة 7
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