كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف بن شرقي رابط ماتش الزمالك

يحل فريق الزمالك مع دقات السابعة والنصف مساء الأحد ضيفاً ثقيلا على نظيره الإسماعيلى على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين منذ انطلاق المسابقة المحلية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 14





مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 4 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف، ومازال لديه مباراتين مؤجلتين، فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 6 مواجهات وتعادل فى 3 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

105 مباريات: إجمالى لقاءات الزمالك والإسماعيلى

43 لقاء: فاز الزمالك فيها على الإسماعيلى

31 لقاء: حقق فيها الإسماعيلى الفوز على الزمالك

31 مباراة: انتهت بالتعادل بين الزمالك والإسماعيلى

124هدفا: سجلها الزمالك فى شباك الإسماعيلى

109 أهداف: سجلها الدراويش فى شباك الزمالك

عبد الحليم على هداف الزمالك فى شباك الإسماعيلى برصيد 8 أهداف

عوض عبد الرحمن هداف الإسماعيلى فى شباك الزمالك برصيد 8 أهداف

الاسماعيلي و الزمالك الساعة 7.30 علي قناة 7