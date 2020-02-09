حسن شاكوش: "كنت عارف أن أغنية بنت الجيران هتدغدغ الدنيا"

قال المطرب حسن شاكوش، إن كثير من النجوم اتصلوا عليه ليهنئوه على حصول أغنيته "بنت الجيران" على المركز الثاني عالميا على الساوند كلاود، ومنهم تامر حسني، ومحمد منير، معقبا: "اتصالهم بيا شرف كبير ليا".



وأشار "شاكوش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن نجاح الأغنية حسب لكل من عملوا على إخراجها بهذا الشكل، معلقا: "كنت عارف أن أغنية بنت الجيران هدغدغ الدنيا".



وأضاف المطرب حسن شاكوش، أن هناك مطربين أعجبوا بلحن الأغنية وحولوها إلى "كلاسيك"، متمنيا أن يحقق نجاحات جديدة.

