خاص.. نقابة الموسيقيين تحسم موقفها من حمو بيكا وشاكوش

كشف طارق مرتضى، المتحدث الإعلامى لنقابة الهن الموسيقية عن موقف كل من حمو بيكا وحسن شاكوش، داخل نقابة الموسيقيين.





وقال مرتضى، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"،:"حمو بيكا ليس عضواً، صحيح أنه التحق بلجنة القيد ولكنه لم ينجح إذا بيكا منتحل صفة "مطرب"، أما عن شاكوش خاض امتحان النقابة، لكن حتى الآن النتيجة لم تظهر بعد، حيث تعرض النتائج أولاً على مجلس النقابة لاعتمادها.

واكمل حديثه قائلًا: "إن النتيجة لم تعلن إلا بعد انعقاد اجتماع المجلس لاتخاذ القرار فى كل المتقدمين ممن خاضوا الاختبارات وذلك طبقا للقانون واللائحة النقابية.





وعن حفلات حمو بيكا في السعودية ، قال طارق،:"لا يحق للنقابة أن تمنعه من إقامة حفلات غنائية خارج مصر، ولكن نستطيع منعه فقط داخل مصر".





وفي سياق آخر صرح شاكوش أنه حاصل على عضوية نقابة المهن الموسيقية، واصفا الأمر بأنه شرف كبير، وذلك خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس".



