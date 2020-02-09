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بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بالدوري اليوم الأحد 9-2-2020

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:57 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره فريق الإسماعيلي، في مباراة هامة وقوية ومثيرة للغاية بين الفريقين، وذلك في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري.

 
وكان الزمالك قد حقق فوزًا هامًا على فريق حرس الحدود، بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من الدوري المصري، بينما تعرض فريق الإسماعيلي للخسارة على يد أسوان بهدفين مقابل هدف.


 
ويدخل الزمالك مباراة اليوم أمام الإسماعيلي، رافعًا شعار الفوز وحصد النقاط الثلاثة ولا بديل عنهما، من أجل التقدم خطوة وخطف المركز الثاني من فريق المقاولون العرب.

في المقابل، يأمل فريق الإسماعيلي مع مدربه ديديه جوميز في التقدم خطوة أيضًا نحو أحد المركزين السادس أو السابع، حسب فارق الأهداف مع سموحة الذي يمتلك 24 نقطة.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 28 نقطة، بينما يأتي فريق الإسماعيلي في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة.
الاسماعيلي و الزمالك الساعة 7.30 علي قناة 7
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