إيران تفشل في عملية إطلاق القمر الاصطناعي "ظفر" إلى الفضاء

ويذكر أن فشلت إيران في إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء عدة مرات في العام الماضي، وفق إذاعة "فردا" التي تبث بالفارسية من التشيك.

وأخفقت طهران أيضا في اختبارين صاروخيين آخرين على الأقل لإطلاق القمر الصناعي هذا العام.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على موقع تويتر، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، صورة بالأقمار الصناعية أظهرت فشل إيران في إطلاق قمر صناعي في مرحلة مبكرة.

وكشفت صورة ترامب عن منصة إطلاق مدمرة حينها.

وتتهم أمريكا النظام الإيراني باستخدام البرنامج الفضائي كستار للتغطية على أنشطة عسكرية وصاروخية أخرى، وتمثل الخطوة خرقا للعقوبات الدولية في هذا الصدد، وفق فردا.

وزعم مسؤولون إيرانيون أن مهمة القمر الصناعي "ظفر" تتمثل في التقاط وتخزين وإرسال وقياس الإشعاع الفضائي على مدى فترة 3 سنوات.

وانتقدت الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، وعدد من دول المنطقة محاولات إيرانية سابقة لإطلاق اختبارات صاروخية باليستية عبر الأقمار الصناعية.

وعلى صعيد متصل، استعرضت مليشيا الحرس الثوري الإيراني ما قالت إنه صاروخ باليستي قصير المدى أطلقت عليه اسم "رعد 500".