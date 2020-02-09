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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم time sport بث مباشر مباراة الزمالك| يلا zamalek مشاهدة هدف شيكابالا | لايف مباراة الزمالك تايم سبورت المفتوحة

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:54 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تحت القيادة الفنية للفرنسي باتريس كارتيرون، لمواصلة مشوار بطولة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة منافسه الإسماعيلي.

الزمالك يواجه الإسماعيلي، على أرضية ملعب الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة 17 من

بطولة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بـ28 نقطة، جمعها من 14 مباراة له في المسابقة المحلية، فيما يقع الإسماعيلي في المركز 9 بـ21 نقطة

من 16 مباراة.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم
وتنطلق مواجهة الزمالك ضد الإٍسماعيلي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري
ومن المنتظر أن يذاع لقاء الزمالك أمام الإسماعيلي، عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس.

الاسماعيلي و الزمالك الساعة 7.30 علي قناة 7
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