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«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم YALLA Zamalek

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:55 م
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الزمالك
الزمالك
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إليكم رابط يوتيوب بث مباشر. المواجهة النارية المرتقبة بين فريق الزمالك و نظيره فريق الاسماعيلي، والتي تقام اليوم الأحد على استاد الاسماعيليه ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطوله الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2019 / 2020. تابع البث المباشر لـ"ديربي ولاد العم" بين الزمالك والاسماعيلي على KORA STAR بدون تقطيع بجوده فائقه.
شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك ضد الاسماعيلي في الدوري المصري على كوره اونلاين| تابع بث مباشر مباراة الزمالك KORA LIVE:
الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطه قبل المواجهة المرتقبة أمام الاسماعيلي اليوم بينما يتواجد الدراويش المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطه ويبحث كلا الفريقين عن تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط من اجل المضي قدما نحو مراكز الصدارة في البطولة المحلية.
متابعه البث المباشر لمباراة الزمالك ضد الاسماعيلي. يلا شوت بلس - تابع البث المباشر لمباراة الديربي بين الزمالك والاسماعيلي ONLINE:
ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، اللقاء بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وأحمد زيزو وأمامهما أوناجم وأوباما ومصطفى محمد وأشرف بن شرقى.
علي الجانب الآخر من المتوقع أن يبدأ الفرنسي ديديه جوميز مدرب الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد فوزي، وأسامة إبراهيم وباهر المحمدي وإبراهيم أبو اليزيد ومحمود البدري، ومحمد مخلوف وعماد حمدي، و هُمام طارق وعبدالرحمن مجدي ومحمد الشامي، و فخر الدين بن يوسف.
مشاهدة بث مباشر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي KORA HA7SRY| شاهد بث مباشر ON SPORT:
يمكنكم متابعة بث مباشر مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت، وتايم سبورتس علي القمر الصناعي نايلسات، كما تذاع المباراة عبر البث الأرضي للتليفزيون المصري.


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