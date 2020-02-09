عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر رابط ماتش Zamalek يلا شوت PLUS رابط مباراة الزمالك NOW

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:53 م
Advertisements
مشاهدة مباراة الزمالك اليوم
مشاهدة مباراة الزمالك اليوم
Advertisements
عشاق الكرة المصرية على موعد مع مباراة قوية ومنتظرة يستضيفها ستاد الإسماعيلية تجمع بين كل من إلاسماعيلي والزمالك ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم بالدوري المصري YALLA SHOOT، بث مباشر مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم KOORA LIVE، بث مباشر ديربي الكرة المصرية الزمالك والإسماعيلي YALLA SHOOT، بث مباشر مباراة الزمالك اليوم.
ويحل الزمالك ضيف على الاسماعيلي فى تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك والأسماعيلي KOORA STAR.
بث مباشر مباراة الزمالك والإسماعيلي، شاهد المباراة دون إنقطاع عبر الفجر الرياضي، بث مباشر لقمة الكرة المصرية الزمالك والاسماعيلي فى لقاء حاسم ببطولة الدوري المصري، كورة ستار شاهد مباراة الزمالك اليوم، يلا شوت شاهد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم KOORA LIVE، شاهد البث الحي والمباشر لمباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم، بث مباشر كورة ستار الزمالك والأسماعيلي.
سيذاع اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة مباراة الزمالك والأسماعيلي، ويسعي الابيض للفوز من أجل مطاردة النادى الاهلي متصدر جدول الترتيب بينما يسعي الدراويش لتحسين ترتيبهم بجدول الدوري المصري الممتاز، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك والأسماعيلي اليوم KOORA GOAL.
بث مباشر مباراة الزمالك والإسماعيلي، بث حي دون إنقطاع Koora Live، يلا شوت شاهد بث مباشر مباراة الزمالك والإسماعيلي بالدوري المصري، يلاشوت مباراة الزمالك والاسماعيلي، كورة ستار بث مباشر الزمالك اليوم.


Advertisements

أخبار تهمك

فرنسا تعلن خبرا سارا بشأن علاج فيروس "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ 41 دقيقة

بيريز يفاجئ جماهير ريال مدريد بصفقة "القناص"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 5 ساعات

ثلاثي ليفربول يرحل عن الريدز في الصيف المقبل

منذ أقل من ساعتين

خبر سار للأهلي قبل موقعة صن دوانز النارية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل| جريمة بشعة في الغربية.. أب وزوجته يقتلان نجلهما الشاب

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. رئيس برشلونة يوافق على بيع القائد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف - real GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة الريال اليوم

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أبيدال يُفجر مفاجأة بشأن عودة نيمار إلى برشلونة

منذ ساعتين

أول رد من الكاف على اتهامات الاختلاس المالي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

تشكيل الزمالك الرسمي أمام الإسماعيلي .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ ساعة الا ربع

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر بدون تقطيع REal LIVE ماتش ريال مدريد HD

منذ ساعتين و 11 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:32 م

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

05:54 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

02:21 م

عاجل| جريمة بشعة في الغربية.. أب وزوجته يقتلان نجلهما الشاب

02:41 م

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر بدون تقطيع REal LIVE ماتش ريال مدريد HD

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status