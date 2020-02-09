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بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي بالدوري المصري والقنوات الناقلة

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:51 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي نادي الزمالك نظيره الإسماعيلي، غدًا الأحد، في إطار مباريات ذهاب الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي
وتقام مبارة الزمالك ضد الإسماعيلي على ملعب الإسماعيلية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت تونس والخامسة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي
ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي عبر قنوات "أون سبورتس" و"تايم سبورتس".
الاسماعيلي و الزمالك الساعة 7.30 علي قناة 7
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