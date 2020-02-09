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ديانا حداد تكشف لـ"الفجر الفني" عن موعد طرح "ما حد يحس بالعاشق"

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:12 م
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ديانا حداد
ديانا حداد
رشا عادل
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انتهت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، من تسجيل وتصوير أغنيتها الجديد الذي يحمل اسم "ما حد يحس العاشق"، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وكشفت ديانا، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن كليب "ما حد يحس بالعاشق" سيتم طرحه غدًا وانها سعيدة بهذه التجربة البدوية وخصوصًا بان هذا الكليب عن العشاق ويحمل العديد من الكلمات التي تلمس كل محب، وانها متوقعه أن هذا الكليب سيحقق نسبة نجاح عاليه.

ويذكر أن آخر أعمال ديانا حداد، أغنية "إلي هنا"، والتي صورتها وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتخط الكليب حاجز100مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات رامي العبودي، ومن ألحان علي صابر.
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