مصرع اثنين وإصابة 11 في 5 حوادث متفرقة بالبحيرة

لقي شخصين مصرعهما، بينما أصيب 11 آخرون بكسور وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع 5 حوادث متفرقة بمراكز المحمودية، حوش عيسى، كوم حمادة، إيتاي البارود، وكفرالدوار.



البداية تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية موتوسيكل وسيارة ميكروباص بطريق "المحمودية - دمنهور"، أمام قرية الروضة، وبالانتقال والفحص تبين مصرع وإصابة شخصين وتم نقلهم لمستشفي المحمودية المركزي.



حيث تبين وفاة "محمد على محمد حمادة" 38 عامًا، مقيم بنظارة الروضة، وإصابة "دينا محمد على حمادة" 18 عاما باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجارى عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لها، وتحرير المحضر اللازم.



كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخري نقل بطريق "حوش عيسى - دمنهور"، أمام قرية النجيلة، أسفر عن مصرع "عبدالجليل خليل أحمد" 35 عاما ومقيم بقرية كردود أبو المطامير، وإصابة "مينا جاد فكري" 28 عاما، مقيم بمحافظة سوهاج، مصاب بجرح قطعي بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم لمستشفي أبوالمطامير المركزي وجاري عمل الإسعافات الأولية للمصاب، وتحرير المحضر اللازم.



كما تلقي مدير الأمن إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي بطريق "كوم حمادة - كفر بولين" أمام قرية كفر بولين، وأسفر الحادث عن إصابة "محمد منصور عبدالعزيز" 27 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمه بالرأس والجسد، وجارى عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.



كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي أمام قرية صفط الحرية اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي إيتاي البارود المركزي، وهم كل من "عدنان المنسوب أبو المجد المنسوب" 4 سنوات، "المنسوب أبو المجد المنسوب" 30 عاما، "يامن المنسوب أبو المجد المنسوب" عام ونصف، "عبدالقادر المنسوب عبد القادر" 60 عاما، و"السيد المنسوب عبد القادر المنسوب" 23 عاما، وجميعهم مقيمين بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، ومصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، وجارى عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم.



وأخيرًا تلقي مدير الأمن، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي "توناية"، بالطريق الزراعي أمام قرية معمل القزاز اتجاه الإسكندرية، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة كفر الدوار، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفي كفر الدوار العام، وهم كل من "سالم محمد سالم" 31 عاما، "على شعبان أمين" 40 عاما، و"سعيد محمود محمد ياقوت" 45 عامًا، وجميعهم مقيمين بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وجارى عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.