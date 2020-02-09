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رابط سريع.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:45 م
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مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي
مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي
الفجر الرياضي
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عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي ننشر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020.

ويستضيف الاسماعيلي فريق الزمالك اليوم على ملعب ستاد الإسماعيلية في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.


 
بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري اليوم
ويدخل فريق الزمالك المباراة اليوم وهو في المركز الثالث بترتيب جدول الدوري وبرصيد 28 نقطة من 14 مباراة خاضها حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل في 4 وخسر في مباراتين.

ويسعى الزمالك في مباراة اليوم

إلى تحقيق الفوز على دراويش الكرة المصري لمواصلة الزحف خلف المتصدر النادي الأهلي برصيد 39 نقطة.
بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري اليوم
كما يدخل الإسماعيلي في مباراة اليوم وهو في المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 16 مباراة خاضها حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر في 7 مواجهات.

وتسعى دراويش الكرة المصرية إلى تحقيق الفوز على نادي الزمالك ومواصلة الدخول إلى المربع الذهبي للمشاركة في البطولات القارية


سواء الكونفدرالية الإفريقية أو دوري أبطال أفريقيا.
بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري اليوم
 

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فريق الاسماعيلي في الدوري اليوم

في حراسة المرمى : محمد أبو جبل

وفي خط الدفاع : عبد الله جمعة ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وأحمد عيد

وفي خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – زيزو

وفي خط الهجوم : مصطفى محمد

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري اليوم
 

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري

تنطلق مباراة الزمالك والاسماعيلي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري

تنقل المباراة قنوات تايم سبورت واون سبورت
الاسماعيلي و الزمالك الساعة 7.30 علي قناة 7
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