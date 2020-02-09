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تعرف على خطوات الحصول على ترخيص بناء عقار جديد

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:46 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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إجراءات رخصة البناء مشكلة تواجه بعض المواطنين، ويلجأ البعض إلى البناء المخالف بدون تراخيص، مما يعرضهم للمسائلة القانونية، وذلك بسبب عدم العلم بخطوات وإجراءات استخراج التراخيص.

ولتفادي تلك الأزمة، أعلنت محافظة القاهرة، عن المعايير المؤهلة للحصول على خدمة الترخيص، والمستندات المطلوبة، بحي المعادي من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

وخطوات الحصول على ترخيص بناء عقار جديد تتلخص في الأتي:

الإجراءات:-
- ملء النموذج الخاص بالخدمة
- تقديم المستندات المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال منها
- سداد رسوم الفحص
- بعد فحص المستندات الخاصة بالحي، يتم استكمال المستندات المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها
- اعتماد الرخصة موضوع الخدمة
- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة
- استلام الرخصة لبدء العمل بها

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة:
- مالك الأرض أو وكيل أعمال "بتوكيل رسمي موثق"
- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة
- إخطار بدء التنفيذ قبل التنفيذ بأسبوعين مرفق بها "شهادة ميلاد + عقد المقاولة"

- المستندات المطلوبة:
- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص
- صورة من المستند الدال على مليكة الأرض
- صورة من بطاقة الرقم لقومي
- تفويض أو توكيل رسمي بأسم المالك
- حساب قيمة تكاليف الأعمال
- صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخططية والاشتراطات البنائية الصادرة عن الجهة الإدارية
- ثلاثة نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الاسستشاري
- وثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات الإنشائية

الرسوم:
- رسم فحص 20 جنيها + رصم إصدار 200 جنيه لكل دور بحد أقصى 1000 جنيه "تزيد الرسوم 3% سنويا اعتبار من فبراير 2009"، + تأمين من قيمة الأعمال المراد ترخيصها بنسة 0،2%، + دمغات هندسية 1.5 في الألف من قيمة الأعمال المقدمة بواقع 4.5 في الألف عن الثلاث نسخ من الرسومات الهندسية + رسم تنمية موارد بـ10 قروش + ضريبة نوعية بـ60 جنيها.

وحدد الحي المدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء، والذي لا تتعدى الثلاثين يومًا.
تعرف على خطوات الحصول على ترخيص بناء عقار جديد
تعرف على خطوات الحصول على ترخيص بناء عقار جديد
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الكلمات المفتاحية

مسائلة قانونية مخالفات بناء مخالف محافظة القاهرة رخصة البناء حي المعادي تراخيص بناء

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