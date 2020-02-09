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دبلوماسي سابق: الأزهر الشريف يستقبل 50 ألف طالب في أفريقيا

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:43 م
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السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي
كساب أحمد
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قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر ترأست الاتحاد الإفريقي أربع مرات، وهذا دليل على تقدير إفريقيا لمصر، مشيرًا إلى أن الإعلام المصري عليه أن يُقلل من المبالغة بأن هناك دول أخرى تقود القارة السمراء خلاف مصر.

وتابع "بيومي"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأحد، أنه عندما كان سفيرًا بإحدى دول القارة، كانت تسأله سفيرة الولايات المتحدة عن البرتوكولات المتبعة في أفريقيا، وهذا دليل على أن مصر الدولة الأكثر علمًا بدول القارة السمراء، مضيفًا أن الأزهر الشريف يستقبل ما يقرب من 50 ألف طالب في أفريقيا، ومعظم من تعلم في مصر في الدول الإفريقية يحتلون الآن مناصب قيادية كبيرة.


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