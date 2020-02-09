شاهد.. لحظة وصول جورج وسوف الدوحة



وظهر الوسوف في الصورة مع منظمين الحفل، وعلق على الصورة قائلا "لحظة وصولي الى الدوحة، والاشراف على التحضيرات الاخيرة لحفل يوم الاثنين 10 فبراير".





نالت الصور إعجاب العديد من المتابعين، وجائت أبرز التعليقات من جانب المتابعين" سلطان القلوب"، وعلق آخر" القاهرة تشتاق لك".





يذكر أن آخر أعمال الفنان جورج وسوف، طرح أغنية "سكت الكلام" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وحققت نجاحا كبيرا وانتشاراُ واسعا.





من ناحية آخرى قدم الوسوف العديد من الأعمال الطربية وأبرزهم" حلف القمر، طبيب جراح، صياد الطيور، زمن العجايب"، وآخرهم "ملكة جمال الروح، سكت الكلام، حال الجريح".



شارك سلطان الطرب النجم جورج وسوف، جمهوره ب مجموعة من الصور الجديدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".