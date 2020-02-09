Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. لحظة وصول جورج وسوف الدوحة

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:44 م
Advertisements
جورج وسوف
جورج وسوف
مصطفى فكيه
Advertisements
شارك سلطان الطرب النجم جورج وسوف، جمهوره ب مجموعة من الصور الجديدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر الوسوف في الصورة مع منظمين الحفل، وعلق على الصورة قائلا "لحظة وصولي الى الدوحة، والاشراف على التحضيرات الاخيرة لحفل يوم الاثنين 10 فبراير".

نالت الصور إعجاب العديد من المتابعين، وجائت أبرز التعليقات من جانب المتابعين" سلطان القلوب"، وعلق آخر" القاهرة تشتاق لك".

يذكر أن آخر أعمال الفنان جورج وسوف، طرح أغنية "سكت الكلام" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وحققت نجاحا كبيرا وانتشاراُ واسعا.

من ناحية آخرى قدم الوسوف العديد من الأعمال الطربية وأبرزهم" حلف القمر، طبيب جراح، صياد الطيور، زمن العجايب"، وآخرهم "ملكة جمال الروح، سكت الكلام، حال الجريح".
شاهد.. لحظة وصول جورج وسوف الدوحة
شاهد.. لحظة وصول جورج وسوف الدوحة
شاهد.. لحظة وصول جورج وسوف الدوحة
شاهد.. لحظة وصول جورج وسوف الدوحة
شاهد.. لحظة وصول جورج وسوف الدوحة
شاهد.. لحظة وصول جورج وسوف الدوحة
شاهد.. لحظة وصول جورج وسوف الدوحة
شاهد.. لحظة وصول جورج وسوف الدوحة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان حفلات جورج وسوف جورج وسوف افلام جديدة افلام 2020 اغاني جورج وسوف اخبار الفن

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعة الا ربع

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| جريمة بشعة في الغربية.. أب وزوجته يقتلان نجلهما الشاب

منذ حوالي 5 ساعات

فرنسا تعلن خبرا سارا بشأن علاج فيروس "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

كورة لايف - real GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة الريال اليوم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تشكيل الزمالك الرسمي أمام الإسماعيلي .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ أقل من ساعة

أول رد من الكاف على اتهامات الاختلاس المالي

منذ نصف ساعة

خبر سار للأهلي قبل موقعة صن دوانز النارية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ثلاثي ليفربول يرحل عن الريدز في الصيف المقبل

منذ ساعتين

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 6 ساعات

بيريز يفاجئ جماهير ريال مدريد بصفقة "القناص"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

منذ حوالي 7 ساعات

أبيدال يُفجر مفاجأة بشأن عودة نيمار إلى برشلونة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر بدون تقطيع REal LIVE ماتش ريال مدريد HD

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

جورج وسوف يحيي حفلًا غنائيًا في السويد

"حال الجريح".. جديد جورج وسوف (فيديو)

"حال الجريح" لجورج وسوف تقترب من اقتناص مليون مشاهدة عبر يوتيوب (فيديو)

"حال الجريح" لسلطان الطرب تحقق نجاحا جماهيرا (فيديو)

تعرف على عدد مشاهدات "حال الجريح" لـ جورج وسوف (فيديو)

جورج وسوف: "شيرين فنانة كبيرة.. وأعمالها مميزة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:32 م

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

05:54 م

أول رد من الكاف على اتهامات الاختلاس المالي

06:48 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

02:21 م

عاجل| جريمة بشعة في الغربية.. أب وزوجته يقتلان نجلهما الشاب

02:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status