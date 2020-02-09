"الجوازات" تكشف إمكانية تمديد الزيارة والجنسيات المسموح لها

جاء ذلك من "الجوازات"، ردا على تساؤل أحد المواطنين بشأن إمكانية التجديد للزيارة المفردة بعد الثلاثة أشهر الأولى: هل يمكن التجديد لثلاثة أشهر أخرى عند الخروج من المملكة؟.

وقالت "الجوازات"، إن التعليمات تلزم أن لا يتجاوز مجموع التمديد الـ180 يومًا، ويمكن التمديد بشكل استثنائي لليمنيين والسوريين لأكثر من ذلك.

وسبق أن أوضحت الجوازات أن إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون أقل من (15) سنة، تتضمن إضافة المحضون في سجل الأسرة، والحصول على موعد إلكتروني عبر منصة أبشر، وتسديد رسم إصدار أو تجديد جواز السفر آليًّا.

كما تتضمَّن الإجراءات مراجعة إدارة الجوازات، وإحضار أصل صك الحضانة وصورة منه، وتعبئة حقول استمارة إصدار أو تجديد جواز السفر إلكترونيًّا، من خلال الموقع الرسمي للمديرية العامة للجوازات (صفحة النماذج).

وتشمل الإجراءات إرفاق أصل الهوية الوطنية، وأصل سجل الأسرة للحاضن أو الحاضنة مع صورة منهما للمطابقة، وإحضار صورتين حديثتي التصوير لصاحب الجواز (ملونة والخلفية بيضاء، غير فورية أو مسحوبة)، وأوضحت أنه عند طلب تجديد جواز السفر يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات.