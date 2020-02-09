عمر كمال سعيد بنجاح "بنت الجيران".. ويستعد لطرح "عود البطل" مع شاكووش

صرح المطرب عمر كمال، أنه سعيد بنجاح أغنيته الأخيرة "بنت الجيران" وبتعاونه مع نجم المهرجانات حسن شاكوش وعلي صدى الأغنية علي السوشيال ميديا.

كما انتهي عمر كمال من تسجيل أغنيته الجديد "عود البطل" وهي أيضا دويتو غنائي مع حسن شاكووش من توزيع إسلام ساسو وكلمات مصطفي حدوته ويستعدون لطرحها قريبا علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.

كما يستعد أيضا النجم عمر كمال لإحياء العديد من الحفلات الغنائية داخل مصر وبعدد من الدول العربية لجمهوره ومحبيه احتفالا بعيد الحب.