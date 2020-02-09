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عاجل.. الإمارات تعلن شفاء أول حالة مصابة بفيروس "كورونا"

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:27 م
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المواطنة الصينية
المواطنة الصينية
حلمي رمضان
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ذكرت وكالة الأنباء الإمارتية "وام"، مساء اليوم الأحد، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن "وزارة الصحة تعلن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد في الدولة، وتعود هذه الجالة إلى مواطنة صينية تدعى ليو يوجيا (73 عامًا)، والتي أصبح بإمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية".

ولفتت الصحة الإماراتية إلى أن الحالة التي تعافت من الإصابة تنتمي للعائلة الصينية، التي كان قد تم الإعلان عن اصابتها بالمرض نهاية الشهر الماضي؛ حيث تماثلت الجدة واسمها ليو يوجيا للشفاء وأصبح بإمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية.

ويذكر أن الإمارات، قد أكدت يوم الإثنين الموافق 3 فبراير الجاري، على تضامنها مع الصين في مواجهة فيروس كورونا، وتعرب عن ثقتها في جهودها في الاستجابة الفاعلة والإدارة الحكيمة لهذا الوضع.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية: إن "أبوظبي قامت وبناء على توجيهات ولي العهد وونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الصين للعمل معًا لتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

وأضافت الخارجية: إن "الإمارات على استعداد كامل ومستمر لتسخير الموارد والإمكانيات المتاحة لديها؛ للمساهمة القصوى في دعم الجهود الصينية الفاعلة لمواجهة الفيروس".

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، قد قررت تعليق جميع الرحلات من وإلى الصين، باستثناء الرحلات القادمة من العاصمة بكين، اعتباراً من يوم 5 فبراير الجاري، وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الإمارات لمواجهة "كورونا".

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا تفشي كورونا الإمارات

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