«كورة لايف REal» مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ريال مدريد NOW

مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر في الجولة 23 من الدوري الاسباني الممتاز ( الليجا ) ويدخل ريال مدريد المباراة برصيد 49 نقطة في المركز الأول مبتعداً بثلاثة نقاط عن برشلونة، ويدخل اوساسونا المباراة برصيد 28 نقطة في المركز 13، ويسعى ريال مدريد للفوز ومواصلة الصدارة بعد الخروج المُفاجئ من بطولة كأس ملك اسبانيا بالخسارة ضد ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو.





مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا

بث مباشر مباراة ريال مدريد واوساسونا في الدوري الاسباني، ويسعى زيدان للفوز ومواصلة صدارة الليجا بعد الضغط الكبير والانتقادات التي واجهته بعد الخروج من كأس ملك اسبانيا، ويستضيف اللقاء ملعب اوساسونا الذي يريد الهروب من مراكز الهبوط وأن يدخل في منطقة الدفئ في وسط الجدول.







