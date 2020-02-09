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الأهلي يخوض مباراة ودية عصرًا قبل مواجهة صن داونز

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:42 م
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الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة ودية قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وأشارت بعد الأنباء، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، أنهى اتفاقه على خوض مباراة ودية أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، في الثالثة عصرًا يوم 5 مارس المقبل.

وتأتي خطوة الأهلي، من أجل تعود اللاعبين على الأجواء باللعب نهارًا قبل المواجهة المرتقبة المقر لها يوم 7 أو 8 مارس المقبل، على أن تكون مباراة الذهاب يوم 29 فبراير الجاري على ملعب القاهرة الدولي.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة طلائع الجيش، مساء غدٍ الإثنين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.
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