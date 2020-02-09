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أسعار الذهب اليوم الأحد 9-2-2020 في الإمارات

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:37 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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يعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب الأحد 9-2-2020  "، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.

 أسعار الذهب اليوم الأحد 9-2-2020 في الإمارات

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 134.44 درهم ، والذهب "عيار21"، 156.84درهم ، وسعر "عيار 24" 174.57درهم .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

 

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.

 أسعار الذهب اليوم الأحد 9-2-2020 في الإمارات

 

عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ درهم اماراتي

اسعار الذهب عيار 24

46.81$

174.57

سعر الذهب عيار 22

42.91$

160.03

اسعار الذهب عيار 21

40.96$

152.76

اسعار الذهب عيار 18

35.11$

130.93

سعر الذهب عيار 14

27.31$

101.84

سعر الذهب عيار 12

23.41$

87.29

اسعار أوقية الذهب

1.456$

5.429

اسعار جنيه الذهب

327.70$

1.222

اسعار كيلو الذهب

46.814$

174.575

 

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات


عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار22

عيار 24

اليوم

100.57

129.30

150.85

158.03

172.40

8 فبراير

100.57

129.30

150.85

158.03

172.40

7 فبراير

100.85

129.67

151.29

158.49

172.89

6 فبراير

101.01

129.87

151.51

158.73

173.16

5 فبراير

102.69

132.03

154.03

161.36

176.03

4 فبراير

 

 

 أسعار الذهب اليوم الأحد 9-2-2020 في الإمارات


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