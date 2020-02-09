"الطيران" تنظم ورشة لتفادي فقدان السيطرة على الطائرات

وشهدت الورشة التي عُقدت خلال الفترة من (3 إلى 6 فبراير الجاري) في مبنى الهيئة بجدة، وفي أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران؛ حضور نخبة من المختصين التابعين لهيئات الطيران المدني العالمية، كمنظمة الطيران المدني الدولية (ICAO)، واتحاد الطيران الفيدرالي (FAA)، وممثلي بعض شركات الطيران، ومراكز التدريب الجوي المحلية والإقليمية.





وهدفت هيئة الطيران المدني من تنظيم الورشة إلى تسليط الضوء على العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تفادي حالات الاضطراب، التي منها (سوء اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بالطيران، وعدم تنفيذ الإجراءات التصحيحية، وتجاوز السرعة المثلى للطائرة، وعدم اتباع الإجراءات، ونقص الكفاءة، واستخدام المواد المحظورة).





وتكوَّنت الورشة من تدريبين نظري وعملي لتعليم الطيارين طريقة الحفاظ والسيطرة على طائراتهم، وهو نوع من أنواع التدريب يركز على تجنُّب المواقف الخطرة المحتملة أثناء الطيران؛ حيث يتطلب من الأطقم الجوية المعرفة السليمة والالتزام بالإجراءات التشغيلية الصحيحة والمراقبة الفعالة.





ونظرًا لأنه لا يمكن تفادي جميع الحالات الطارئة، فإن التدريب على تفادي اضطراب مسار الطائرة أو فقدان السيطرة عليها يُعد ضروريًّا، ويعتبر جزءًا مهمًّا من التدريب الأولي والتنشيطي في كل من التدريب الأرضي والتدريب على أجهزة محاكاة الطائرة.





وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني، تُلزم جميع شركات الطيران التجارية العاملة في المملكة، بتدريب طياريها على هذا النوع من التدريب؛ لتتمكن الشركة من التشغيل تماشيًا مع معايير وقوانين الطيران المدني العالمية المعمول بها.