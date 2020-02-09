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ولاء أبل في القاهرة لتسجيل حلقات برنامجها الجديد بعد غياب 10 سنوات

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:31 م
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ولاء أبل
ولاء أبل
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تتواجد الإعلامية الشابة ولاء أبل مذيعة قناة فنون السابقة، في القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتصوير حلقات من برنامجها الجديد "أبل شو" والمقرر إذاعته على إحدى قنوات أبو ظبي بالتزامن مع عرضه على شاشات التلفزيون المصري.

 

البرنامج سيناقش الأحداث الفنية على الساحة العربية والعالمية، ويستضيف مشاهير الفن في مصر والكويت ودبي، ومن المقرر البدء في انطلاقه مطلع شهر مارس المقبل.

 

 يذكر أن برنامج "أبل شو" يشهد عودة الإعلامية ولاء أبل للساحة الإعلامية بعد توقف لأكثر من 10 سنوات، وكان أخر ظهور لها خلال تقديمها حفل أحيته الفنانة اليمنية بلقيس أحمد فتحي، منذ أسابيع بدبي.

ولاء أبل في القاهرة لتسجيل حلقات برنامجها الجديد بعد غياب 10 سنوات
ولاء أبل في القاهرة لتسجيل حلقات برنامجها الجديد بعد غياب 10 سنوات
ولاء أبل في القاهرة لتسجيل حلقات برنامجها الجديد بعد غياب 10 سنوات
ولاء أبل في القاهرة لتسجيل حلقات برنامجها الجديد بعد غياب 10 سنوات
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