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ناشئ أوفسبور يلفت الأنظار في تركيا

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:31 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يواصل اللاعب الصاعد حسن سيد المحترف في صفوف فريق أوفسبور التركي التدريبات الجماعية مع فريقه، استعدادا للجولة المقبلة من دوري الناشئين.

ويعقد فريق ناشئي فريق أوفسبور آمال على اللاعب المصري حسن سيد، الذي نجح في إقبات ذاته خلال المشاركة في اللقاءات الودية والتدريبات الجماعية.

وسبق اللاعب الإنضمام لناشئين اتحاد الشرطة والداخلية،قبل السفر لتركيا لخوض التجربة الإحترافية في سن مبكر.

ووصولت مؤخرا البطاقة الدولية للاعب المصري ليشارك في المباريات المقبله.
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