الخطيب يحضر جزء من مران الأهلي في التتش

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور جزء من مران الفريق الأول لكرة القدم، والمقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري العام.



وجاء حضور الخطيب، لمدة دقائق حرص خلالها لمتابعة أحوال الفريق والشد من أزر اللاعبين، خاصةً في ظل المباريات الصعبة المقبلة التي سيخوضها الفريق سواء محليًا وإفريقيًا.



ويستعد الأهلي لاستضافة طلائع الجيش، على ملعب القاهرة الدولي مساء غدٍ الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وينتظر المارد الأحمر مباراة قوية أمام الزمالك في كأس السوبر المصري ثم ببطولة الدوري العام، قبل أن يستضيف صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، خلال شهر فبراير الجاري.