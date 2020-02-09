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«يلا شووت» Real Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر League كورة جول ONLINE رابط ماتش الريال LIVE

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:18 م
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مشاهدة مباراة ريال مدريد
مشاهدة مباراة ريال مدريد
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يلتقي فريقي ريال مدريد وأوساسونا ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني الدرجة الأولي 2020 الدور الثاني، الملكي في مواجهة أمام فريق أوساسونا خارج الديار على ملعب السادار من أجل إنتصار هام، ويتصدر ريال مدريد الدوري برصيد 49 نقطة بعد وقوع برشلونة في فخ الهزيمة في اللقاء أمام فالنسيا ، ويسعي اليوم في حصد الثلاث نقاط من أجل رفع رصيده إلي 52 نقطة والبقاء على الصدارة ، فاز في المباراة الماضية على فريق اتلتيكو مدريد بنتيجة هدف دون رد ، علي الجانب الآخر نادى اوساسونا يأتي في المركز الحادي عشر وخروجه اليوم بنقطة على الأقل ستكون نتيجة إيجابية بالنسبة له للحفاظ على مركزه ، إلا أنه سيدخل هذا اللقاء مستغل عاملي الأرضية والجمهور من أجل حصد الثلاث نقاط ستكون مباراة صعبه خصوصاً أنه سيواجه فريق كبير بحجم نادي ريال مدريد.

تنطلق المواجهة بين فريقي ريال مدريد وأوساسونا في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 3 ويعلق علي اللقاء علي محمد علي..

سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا مباشر في لقاء اليوم الأحد 09 / فبراير / 2020، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي ريال مدريد وأوساسونا مباشر،  تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

تشكيلة ريال مدريد اليوم لمواجهة أوساسونا هي كلا من : كورتوا في حراسة المرمي، وأمامه في خط الدفاع كلا من : ميندي، راموس، فاران، كارفخال، ويتواجد في منتصف الميدان كلا من : فالفيردي، كاسيميرو، مودريتش، بينما يتواجد في الخط الهجومي كلا من : إيسكو، كريم بنزيما، جاريث بيل.


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