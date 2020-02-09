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ثلاثي ليفربول يرحل عن الريدز في الصيف المقبل
الأحد 09/فبراير/2020 - 05:18 م
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مصطفى صابر
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كشفت بعض التقارير الصحفية اليوم الأحد أن نادي ليفربول يسعى للتخلي عن ثلاثي الفريق خلال الصيف المقبل.
ووفقًا لـ موقع "The Athletic" أن ليفربول سيتخلى عن ثلاثة لاعبين دفعة واحدة في الميركاتو الصيفي المقبل بشكل مؤكد.
واوضحت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنكليزية أن اللاعبين الثلاثة هم شيردان شاكيري وديان لوفرين وآدم لالانا وإرتبط شاكيري بالرحيل عن الريدز في الميركاتو الشتوي الماضي بعد تلقيه عرضاً من روما بسبب فشله في الحصول على فرصة اللعب بشكل منتظم.
يذكر أن نادي ميلان الإيطالي يسعى بضم ديان لوفرين بالميركاتو الصيفي الماضي لكن الصفقة لم تنجز فيما ينتهي عقد لالانا في حزيران المقبل وحتى الآن لا توجد مفاوضات لتجديده وقد يرحل مجاناً بالصيف.
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