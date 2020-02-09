Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثلاثي ليفربول يرحل عن الريدز في الصيف المقبل

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:18 م
Advertisements
ليفربول
ليفربول
مصطفى صابر
Advertisements

كشفت بعض التقارير الصحفية اليوم الأحد أن نادي ليفربول يسعى للتخلي عن ثلاثي الفريق خلال الصيف المقبل.


ووفقًا لـ موقع "The Athletic" أن ​ليفربول​ سيتخلى عن ثلاثة لاعبين دفعة واحدة في الميركاتو الصيفي المقبل بشكل مؤكد.

واوضحت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنكليزية أن اللاعبين الثلاثة هم ​شيردان شاكيري​ و​ديان لوفرين​ و​آدم لالانا​ وإرتبط شاكيري بالرحيل عن الريدز في الميركاتو الشتوي الماضي بعد تلقيه عرضاً من روما بسبب فشله في الحصول على فرصة اللعب بشكل منتظم.

​​​​​​​
يذكر أن نادي ​ميلان الإيطالي يسعى​ بضم ديان لوفرين بالميركاتو الصيفي الماضي لكن الصفقة لم تنجز فيما ينتهي عقد لالانا في حزيران المقبل وحتى الآن لا توجد مفاوضات لتجديده وقد يرحل مجاناً بالصيف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول شاكيري

أخبار تهمك

بيريز يفاجئ جماهير ريال مدريد بصفقة "القناص"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 5 ساعات

فرنسا تعلن خبرا سارا بشأن علاج فيروس "كورونا"

منذ ساعتين

كورة لايف - real GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة الريال اليوم

منذ ساعة و 24 دقيقة

ثلاثي ليفربول يرحل عن الريدز في الصيف المقبل

منذ أقل من نصف ساعة

"كاف" يحذر الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أبيدال يُفجر مفاجأة بشأن عودة نيمار إلى برشلونة

منذ 34 دقيقة

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 3 ساعات

فرنسا تعلن خبرا سارا بشأن علاج فيروس "كورونا"

منذ ساعتين

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

منذ حوالي 6 ساعات

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 9 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر بدون تقطيع REal LIVE ماتش ريال مدريد HD

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| جريمة بشعة في الغربية.. أب وزوجته يقتلان نجلهما الشاب

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. رئيس برشلونة يوافق على بيع القائد

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار للأهلي قبل موقعة صن دوانز النارية

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

ليفربول والموسم الجديد.. طموحات وأهداف وجماهير تعول على الصفقات الجديدة

عاجل.. الاتحاد الأوروبي يعلن موقف محمد صلاح من اللعب أمام برشلونة

ميسي يتوج بجائزة القديس سانت جوردي لجهوده في المقاطعة

ظهير ليفربول: أعرف طريقة إيقاف ميسي

رسميا.. برشلونة يرد على تصريحات يورجن كلوب

محمد صلاح: أنا ولوفرين مثل توم وجيري (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:41 م

عاجل| جريمة بشعة في الغربية.. أب وزوجته يقتلان نجلهما الشاب

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

02:21 م

فرنسا تعلن خبرا سارا بشأن علاج فيروس "كورونا"

03:42 م

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

01:10 م

أبيدال يُفجر مفاجأة بشأن عودة نيمار إلى برشلونة

05:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status