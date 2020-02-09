"سلمان للإغاثة" يعقد دورة توعوية بمخاطر تجنيد الأطفال لأسر يمنية في مأرب

عقد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمأرب، دورة توعوية لأولياء أمور 27 طفلًا جندتهم الميليشيات الحوثية في اليمن عن مخاطر التجنيد وواجب حماية الأطفال، وعن المسؤولية القانونية المترتبة على التجنيد القسري للأطفال.

وتعرف الآباء والأمهات الحاضرون في الدورة التوعوية على كيفية الدعم النفسي والاجتماعي الذي يخضع له أطفالهم ممن تم تخليصهم من التجنيد، إضافة إلى أطفال آخرين تأثروا بالمقذوفات والألغام.

واستعرض الآباء بدورهم حالة أطفالهم قبل تأهيلهم النفسي والاجتماعي، التي كانت مأساوية، فقدوا فيها طفولتهم، شاكرين مركز الملك سلمان للإغاثة على لفتته الكريمة تجاههم وتجاه أطفالهم، موضحين أن الدورة أعطتهم مفاهيم جديدة فيما يتعلق بحقوق الأطفال، والقوانين الدولية التي تجرِّم استغلال الأطفال والزج بهم في الصراعات المسلحة.

يُذكر أن المركز ينفذ الدورة السادسة من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جنَّدتهم الميليشيات الحوثية واستخدمتهم دروعًا بشرية في صراعها المسلح.