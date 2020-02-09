Advertisements
Advertisements
Advertisements

"سلمان للإغاثة" يعقد دورة توعوية بمخاطر تجنيد الأطفال لأسر يمنية في مأرب

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

عقد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمأرب،  دورة توعوية لأولياء أمور 27 طفلًا  جندتهم الميليشيات الحوثية في اليمن عن مخاطر التجنيد وواجب حماية الأطفال، وعن المسؤولية القانونية المترتبة على التجنيد القسري للأطفال.

وتعرف الآباء والأمهات الحاضرون في الدورة التوعوية على كيفية الدعم النفسي والاجتماعي الذي يخضع له أطفالهم ممن تم تخليصهم من التجنيد، إضافة إلى أطفال آخرين تأثروا بالمقذوفات والألغام.

واستعرض الآباء بدورهم حالة أطفالهم قبل تأهيلهم النفسي والاجتماعي، التي كانت مأساوية، فقدوا فيها طفولتهم، شاكرين مركز الملك سلمان للإغاثة على لفتته الكريمة تجاههم وتجاه أطفالهم، موضحين أن الدورة أعطتهم مفاهيم جديدة فيما يتعلق بحقوق الأطفال، والقوانين الدولية التي تجرِّم استغلال الأطفال والزج بهم في الصراعات المسلحة.

يُذكر أن المركز ينفذ الدورة السادسة من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جنَّدتهم الميليشيات الحوثية واستخدمتهم دروعًا بشرية في صراعها المسلح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مركز سلمان للإغاثة مأرب ساني دورة توعوية تجنيد الأطفال

أخبار تهمك

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

منذ حوالي 5 ساعات

فرنسا تعلن خبرا سارا بشأن علاج فيروس "كورونا"

منذ ساعتين

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 9 ساعات

حسام حسن يظهر في النادي الأهلي

منذ ساعة

أبيدال يُفجر مفاجأة بشأن عودة نيمار إلى برشلونة

منذ نصف ساعة

كورة لايف - real GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة الريال اليوم

منذ ساعة و 21 دقيقة

فرنسا تعلن خبرا سارا بشأن علاج فيروس "كورونا"

منذ ساعتين

"كاف" يحذر الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. رئيس برشلونة يوافق على بيع القائد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| جريمة بشعة في الغربية.. أب وزوجته يقتلان نجلهما الشاب

منذ حوالي 3 ساعات

بيريز يفاجئ جماهير ريال مدريد بصفقة "القناص"

منذ حوالي 5 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر بدون تقطيع REal LIVE ماتش ريال مدريد HD

منذ 41 دقيقة

خبر سار للأهلي قبل موقعة صن دوانز النارية

منذ 37 دقيقة

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | مركز "الملك سلمان للإغاثة" ينظم رحلة ترفيهية للأطفال اليمنيين المجندين

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | التحالف: استمرار مليشيات الحوثى فى تجنيد أطفال اليمن

خالد بن سلمان: تجنيد الحوثيين للأطفال في اليمن "جريمة بشعة"

مركز "الملك سلمان للإغاثة" يوزع 635 سلة غذائية للنازحين في محافظة حجة

مركز الملك سلمان للإغاثة يستعرض جهوده في مساعدة الشعب اليمني

مركز الملك سلمان يؤهل دفعة جديدة من "أطفال الحرب" باليمن

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:41 م

عاجل| جريمة بشعة في الغربية.. أب وزوجته يقتلان نجلهما الشاب

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

02:21 م

فرنسا تعلن خبرا سارا بشأن علاج فيروس "كورونا"

03:42 م

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

01:10 م

مفاجأة مدوية.. رئيس برشلونة يوافق على بيع القائد

02:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status