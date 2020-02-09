بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم 2020/2/9 بالدوري الإسباني

يفتتح ملعب السادار أبوابه لاستقبال مباراة قوية ومرتقبة من عشاق الكرة الإسبانية بين فريقي ريال مدريد وأوساسونا، وذلك اليوم الأحد 9-2-2020، في إطار منافسات المرحلة الـ23 من الدور الإسباني، وتأتي هذه المواجهة بعد أيام من خروج الفريق الملكي من مسابقة كأس الملك على يد ريال سوسيداد.





خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر اليوم، والمقرر نقلها على شاشة بي إن سبورت 3، وأسندت مهمة التعليق على الأحداث للمعلق المصري علي محمد علي، وتنطلق صافرة حكم اللقاء الأولى في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، والسادسة بتوقيت السعودية.









تلقى الميرنجي هزيمة قاسية على يد ريال سوسيداد قبل أيام على أرضه ووسط جماهيره، في المباراة التي أقيمت بين الفريقان على ملعب سانتياجو برنابيو بمدريد في إطار الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، وبعدها بساعتين خرج برشلونة من نفس الدور عقب هزيمة من أتلتيك بلباو بهدف وحيد دون رد.





يمر أوساسونا في ظروف جيدة هذا الموسم على الصعيد المحلي، إذ يحتل الفريق المركز الـ11 على لائحة ترتيب فرق الليجا بـ28 نقطة، وبهذه النتائج ابتعد الفريق عن مراكز الهبوط وحجز مقعده في النسخة القادمة من الدوري المحلي.





ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم تواجد تيبو كورتوا في حراسة المرمى، ومن أمامه فيرلاند ميندي، سيرخيو راموس، رافائيل فاران، داني كارباخال، وفي وسط الميدان لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس، وسيتولى قيادة الهجوم كل من إيسكو وكريم بنزيما وفيديريكو فالفيردي.







