Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإصلاح اليمني يسعى إلى إرباك التحالف العربي وضرب اتفاق الرياض

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:09 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أكدت مصادر يمنية، اليوم الأحد، على وجود حملة كبيرة وعلى أكثر من صعيد يقودها حزب الإصلاح من داخل الشرعية، وتهدف إلى خلق حالة من الإرباك لدى التحالف العربي وإفشال اتفاق الرياض والعمل على ابتزاز السعودية بتفكيك جبهات صعدة المحاذية لحدودها.

هذا وأرجعت المصادر الحملة، التي يقودها حزب الإصلاح إلى نتائج التقارب الإيراني التركي والدور القطري المتصاعد في الملف اليمني، منذ طرد الدوحة من التحالف.

وووفق المصادر فقد إنعكس التنسيق الإيراني التركي القطري على التحولات المتسارعة في المشهد اليمني سياسيًا وعسكريًا.

وأكدت المصادر على وجود عامل سياسي في الانتكاسات، التي منيت بها قوات الجيش الوطني اليمني في جبهات نهم وصرواح والجوف في الآونة الأخيرة.

وتشير المعطيات الأولية إلى غياب أي مواجهة حقيقية فيما يشبّه الانسحاب من مناطق التماس مع الحوثيين، وإعادة التموضع الذي وصفته قيادات بارزة في الجيش الحكومي بالانسحاب التكتيكي لدواع عسكرية.

وأكدت المصادر على أن التصعيد الحوثي في الجبهات يتزامن مع الحملة الإخوانية لابتزاز التحالف العربي وتهديد السعودية عبر تفكيك جبهات صعدة.

وكان الهجوم الحوثي على عدد من المناطق المحررة في الجوف وصنعاء ومأرب، قد تزامن مع تجدد الدعوات التي أطلقها القيادي الإخواني حمود المخلافي لانسحاب المقاتلين من الحدود وجمع المئات من عناصر الإخوان في المعسكر الممول قطريًا وعمانيًا في منطقة يفرس بتعز، ومحاولة إظهارهم كمقاتلين يمنيين منسحبين من جبهات صعدة على الحدود مع السعودية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

حزب الإصلاح اليمني اليمني التحالف العربي الإصلاح اليمني اتفاق الرياض

أخبار تهمك

عاجل| جريمة بشعة في الغربية.. أب وزوجته يقتلان نجلهما الشاب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

منذ حوالي 6 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر بدون تقطيع REal LIVE ماتش ريال مدريد HD

منذ 43 دقيقة

"كاف" يحذر الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار للأهلي قبل موقعة صن دوانز النارية

منذ 39 دقيقة

ثلاثي ليفربول يرحل عن الريدز في الصيف المقبل

منذ أقل من نصف ساعة

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف - real GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة الريال اليوم

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 3 ساعات

فرنسا تعلن خبرا سارا بشأن علاج فيروس "كورونا"

منذ ساعتين

مفاجأة مدوية.. رئيس برشلونة يوافق على بيع القائد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أبيدال يُفجر مفاجأة بشأن عودة نيمار إلى برشلونة

منذ 33 دقيقة

بيريز يفاجئ جماهير ريال مدريد بصفقة "القناص"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 5 ساعات

فرنسا تعلن خبرا سارا بشأن علاج فيروس "كورونا"

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

تركيا تتخلى عن الجماعة.. إخوان اليمن يتقاربون مع الحوثيين بـ"التقية السياسية"

إخوان اليمن يتغازلون مع مليشيا الحوثي الإيرانية

تقارب ميليشيا الحوثي مع حزب التجمع اليمني للإصلاح ليس وليد اللحظة (تقرير)

حالة من الغزل بين حزب الإصلاح وميليشيا الحوثي

استطلاع رأي يكشف خطورة إخوان اليمن مقارنة بميلشيات الحوثي

الإصلاح اليمني يشكل خطرًا كبيرًا في اليمن على النظام السعودي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:41 م

عاجل| جريمة بشعة في الغربية.. أب وزوجته يقتلان نجلهما الشاب

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

02:21 م

فرنسا تعلن خبرا سارا بشأن علاج فيروس "كورونا"

03:42 م

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

01:10 م

مفاجأة مدوية.. رئيس برشلونة يوافق على بيع القائد

02:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status