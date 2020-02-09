أبيدال يُفجر مفاجأة بشأن عودة نيمار إلى برشلونة

صرح إريك ​أبيدال المدير الرياضي لنادي ​برشلونة​​ أن عودة اللاعب البرازيلي ​نيمار​ إلى البلوجرانا ستكون إضافة قوية.





وأجاب أبيدال عند سؤاله عن رأيه بشأن عودة نيمار إلى برشلونة، قال: "أنا أدعم ذلك تمامًا. سيكون كيكي سيتيين فخوراً بالقدرة على تدريب لاعب مثل نيمار والآخرين هنا الذين يتمتعون بمستوى كبير".





وحول التأثير الذي يمكن أن يحدثه نيمار على فاتي، قال أبيدال: "لهذا السبب ليس التخطيط بهذه السهولة، قد نرغب في الحصول على أفضل اللاعبين، لكن لا يمكننا ارتكاب خطأ في تطوير اللاعبين.









وتابع: "منذ مشاركة أنسو مع الفريق الأول، ساهم كثيرًا معنا وفي المباراة الأخيرة، أظهر موهبته مرة أخرى، فهو لاعب يمكنه اللعب في العديد من المراكز وعليك أن تأخذ ذلك في الاعتبار أعتقد أنه يريد البقاء هنا لسنوات عديدة".