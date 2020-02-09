Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبيدال يُفجر مفاجأة بشأن عودة نيمار إلى برشلونة

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:12 م
Advertisements
أبيدال ونيمار
أبيدال ونيمار
مصطفى صابر
Advertisements
صرح إريك ​أبيدال المدير الرياضي لنادي ​برشلونة​​ أن عودة اللاعب البرازيلي ​نيمار​ إلى البلوجرانا ستكون إضافة قوية.

وأجاب أبيدال عند سؤاله عن رأيه بشأن عودة نيمار إلى برشلونة، قال: "أنا أدعم ذلك تمامًا. سيكون كيكي سيتيين فخوراً بالقدرة على تدريب لاعب مثل نيمار والآخرين هنا الذين يتمتعون بمستوى كبير".

وحول التأثير الذي يمكن أن يحدثه نيمار على فاتي، قال أبيدال: "لهذا السبب ليس التخطيط بهذه السهولة، قد نرغب في الحصول على أفضل اللاعبين، لكن لا يمكننا ارتكاب خطأ في تطوير اللاعبين. 


وتابع: "منذ مشاركة أنسو مع الفريق الأول، ساهم كثيرًا معنا وفي المباراة الأخيرة، أظهر موهبته مرة أخرى، فهو لاعب يمكنه اللعب في العديد من المراكز وعليك أن تأخذ ذلك في الاعتبار أعتقد أنه يريد البقاء هنا لسنوات عديدة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

برشلونة الان نيمار أبيدال ونيمار

أخبار تهمك

خبر سار للأهلي قبل موقعة صن دوانز النارية

منذ 40 دقيقة

مفاجأة مدوية.. رئيس برشلونة يوافق على بيع القائد

منذ حوالي 3 ساعات

"كاف" يحذر الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| جريمة بشعة في الغربية.. أب وزوجته يقتلان نجلهما الشاب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف - real GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة الريال اليوم

منذ ساعة و 24 دقيقة

فرنسا تعلن خبرا سارا بشأن علاج فيروس "كورونا"

منذ ساعتين

أبيدال يُفجر مفاجأة بشأن عودة نيمار إلى برشلونة

منذ 34 دقيقة

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 3 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر بدون تقطيع REal LIVE ماتش ريال مدريد HD

منذ ساعة الا ربع

فرنسا تعلن خبرا سارا بشأن علاج فيروس "كورونا"

منذ ساعتين

ثلاثي ليفربول يرحل عن الريدز في الصيف المقبل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 5 ساعات

بيريز يفاجئ جماهير ريال مدريد بصفقة "القناص"

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مدرب بيتيس يفاجئ ميسي بتصريح مثير ويقارنه بـ"بيليه"

برشلونة مهدد بخسارة موهبته لصالح أياكس

برشلونة يزف نبأ غير سار لجماهيره

أخبار برشلونة اليوم: مجزرة تطول 4 لاعبين بأمر فالفيردي .. وبارتوميو يصدم الجماهير بشأن رحيل ميسي ويحدد موعد ضم نيمار

برشلونة يصدم باريس سان جيرمان في نيمار

مفاجأة.. برشلونة يضم "نيمار" بالعافية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:41 م

عاجل| جريمة بشعة في الغربية.. أب وزوجته يقتلان نجلهما الشاب

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

02:21 م

فرنسا تعلن خبرا سارا بشأن علاج فيروس "كورونا"

03:42 م

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

01:10 م

أبيدال يُفجر مفاجأة بشأن عودة نيمار إلى برشلونة

05:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status