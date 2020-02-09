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بهذه الخطوة.. السعودية تتفاجأ بإنقلاب حزب الإصلاح اليمني على اتفاق الرياض

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:03 م
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اتفاق الرياض
اتفاق الرياض
وكالات
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صرح مصدر يمني مطلع، اليوم الأحد، بأن المملكة العربية السعودية تفاجأت بانقلاب الإخوان على اتفاق الرياض بخطوة اغضبت الجانب السعودي.

وأوضح المصدر، أن جماعة الإخوان المسلمين (المتمثلة في حزب الإصلاح اليمني) التفت على الاتفاق، وقامت بتغيير قوات الحماية الرئاسية الموكل إليها دخول عدن وحماية المنشآت، واستبدلت تلك القوات بقوات أخرى تتبع الحزب، السبب الذي أوقف تنفيذ الإتفاق وإعادة القوات الرئاسية إلى مواقعها، حسبما أفاد موقع "اليمن العربي".

وفي التفاصيل، قال المصدر: إن "القوات السعودية رافقت قوات تتبع للشرعية الى نقطة العلم، والاتفاق يقضي بادخال قوات من الحرس الرئاسي جميعهم جنوبيون، وتبين في نقطة العلم أن شرعية الإخوان استبدلت قوات الحرس الرئاسي المتفق عليها بجنود شماليين". 

وتابع: "ما أغضب الجانب السعودي الذي اعتبر ذلك تلاعباً، وأمر القوة بالعودة من نقطة العلم الى مواقعهم السابقة". 

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الكلمات المفتاحية

حزب الإصلاح اليمني السعودية اتفاق الرياض

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