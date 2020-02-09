« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر YALLA Malky كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ريال مدريد

طوى شريكا صدارة الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة صفحة كأس الملك التي غادراها من دور ربع النهائي في يوم واحد مساء (الخميس) الماضي على يد قطبي الباسك؛ ريال سوسيداد وأتلتيكو بلباو، وفتحا صفحة الدوري الإسباني الذي يتصارعان على لقبه.





وسيرحل الملكي نحو ملعب السادار مساء اليوم (الأحد)، حيث سيلتقي أوساسونا؛ رغبة في المحافظة على صدارة الدوري وعدم التفريط فيها في ظل مطاردة شرسة من غريمه برشلونة، إذ يفصل بين الفريقين ثلاث نقاط قبل بدء الجولة الـ23 من الدوري.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الاسباني





مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الاسباني





مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الاسباني





مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الاسباني





مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الاسباني





ومن المتوقع أن يدخل الملكي بجملة من الغيابات يتصدرها ماريانو دياز الذي تدرب داخل صالة الألعاب الرياضية، بسبب معاناته من آلام، وماركو أسينسيو الذي يواصل عملية تعافيه.





ويواصل البلجيكي إيدن هازارد التدريبات لاستعادة لياقته البدنية، بعد فترة غياب للإصابة.





كما بات الويلزي جاريث بيل جاهزا والذي أخرجه زيدان من حساباته في مباريات الفريق الأخيرة، وذهب إلى «سانتياغو برنابيو» لمشاهدة مباراة الكأس، التي انتهت بخسارة الملكي 3-4 قبل بدايتها بتسع دقائق وغادر قبل نهايتها.





في المقابل، يحل برشلونة ضيفا على ريال بيتيس في ختام الجولة الـ23 من الليجا وذلك على ملعب بينتو فيامارين، حيث يأمل البرشا في تجاوز كبوتي خسارتي كأسي السوبر والملك، ووضع ثقله كاملا في الدوري.





ويسعى البرشا لكسب نقاط المباراة للوصول إلى النقطة الـ49 على أمل تعثر الريال في لقائه ضد أوساسونا واعتلاء الصدارة من جديد بعد أن فقدها قبل جولتين.





ويحتل بيتس المركز 12 برصيد 28 نقطة وهو نفس الرصيد لخصم الريال أوساوسونا الذي يحتل المركز الـ11 بقارق الأهداف.







