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موعد مباراة الزمالك اليوم 9/2/2020 أمام الاسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:09 م
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الزمالك والاسماعيلي
الزمالك والاسماعيلي
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موعد مباراة الزمالك اليوم أمام الاسماعيلي في الدوري

موعد مباراة الزمالك اليوم، يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الإسماعيلي مساء اليوم الأحد، على ملعب "الإسماعيلية" معقل الدراويش، في إطار منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020/2019.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري
ستُقام مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساًء بتقيت المملكة العربية السعودية، ويدير اللقاء تحكيميًا محمود عاشور ويعاونه كلًا من تحسين أبو السادات ومحمد محمود لطفي، وشريف حسن حكمًا رابعًا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري
ستُذاع مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري بشكل حصري على قناة "أون سبورت إتش دي ON SPORT HD" وقناة "تايم سبورت إتش دي TIME SPORTS HD الرياضية.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري

ومن المتوقع أن يبدأ الإسماعيلي مباراته أمام الزمالك بالتشكيل التالي:-

حراسة الرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمود البدري - محمد مجدي - باهر المحمدي - أسامة إبراهيم.

خط الوسط: بيكيتي - أحمد مدبولي - محمود عبدالعاطي "دونجا" - همام طارق.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - بينسون شيلونجو.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراته أمام الإسماعيلي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

وتعد مباراة الزمالك أمام الاسماعيلي أفضل بروفة قبل مباراة الترجي التونسي في بطولة السوبر الإفريقي، وسيلاقي الفارس الأبيض أيضًا فريق الترجي للمرة الثانية في في دور 8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي المقابل، يسعى الإسماعيلي لتحقيق نتيجة جيدة أمام الزمالك ليتمكن من الدخول في المنافسة على المربع الذهبي بالدوري المصري الممتاز، وبالأخص بعد خسارة اللقاء الأخير أمام أسوان والتي ستجعله يرتب أوراقه جيدًا قبل لقاء أولاد العم.
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