Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبر سار للأهلي قبل موقعة صن دوانز النارية

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي، أنه يعمل حاليا على تجهيز نجم الفريق رمضان صبحي، من أجل اللحاق بموقعة صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرفض جهاز الكرة بنادى الأهلى، التسرع فى عملية عودة رمضان صبحى، جناح الفريق، فى المباريات المحلية المقبلة.

وقام الطاقم الطبى للفريق بتوجيه نصيحة للجهاز الفني بضرورة منح اللاعب الوقت الكافى، حتى يتعافى من إصابة المزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها قبل أسابيع، وذلك من أجل التئام التمزق بنسبة 100% لتجنب أى مضاعفات.

ويفكر الجهاز الفنى فى استبعاد اللاعب من عدد من المباريات المحلية المقبلة، حتى يدخل مواجهة صن داونز المقرر لها 29 فبراير، وهو فى قمة جاهزيته.

يشار إلى أن رمضان صبحى كان أحد العناصر المهمة والأساسية فى تشكيل نادى الأهلى بالفترة الماضية، قبل أن يتعرض لتمزق من الدرجة الثانية.
Advertisements

أخبار تهمك

حسام حسن يظهر في النادي الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 3 ساعات

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ يوم

أبيدال يُفجر مفاجأة بشأن عودة نيمار إلى برشلونة

منذ نصف ساعة

خبر سار للأهلي قبل موقعة صن دوانز النارية

منذ 35 دقيقة

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 9 ساعات

بيريز يفاجئ جماهير ريال مدريد بصفقة "القناص"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. رئيس برشلونة يوافق على بيع القائد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

فرنسا تعلن خبرا سارا بشأن علاج فيروس "كورونا"

منذ ساعتين

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر بدون تقطيع REal LIVE ماتش ريال مدريد HD

منذ 39 دقيقة

فرنسا تعلن خبرا سارا بشأن علاج فيروس "كورونا"

منذ ساعتين

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

منذ حوالي 7 ساعات

"كاف" يحذر الزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

كورة لايف - real GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة الريال اليوم

منذ ساعة و 19 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:21 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

فرنسا تعلن خبرا سارا بشأن علاج فيروس "كورونا"

03:42 م

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

01:10 م

مفاجأة مدوية.. رئيس برشلونة يوافق على بيع القائد

02:50 م

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

12:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status