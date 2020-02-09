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محافظ الإسماعيلية: الانتهاء من مجمع صناعات الورش الحرفية يونيه 2020

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:09 م
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بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، مشروع مجمع الورش الحرفية والصناعات الصغيرة الجديد الذي يجري تنفيذه جنوب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمنطقة مدينة المستقبل، وذلك لتفقد ما يجرى تنفيذه من أعمال استكمال المرحلة الثانية من مشروع مجمع الصناعات الحرفية.

وأكدم محافظ الإسماعيلية أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذه بالكامل نهاية شهر يونيه القادم 2020 وفقا للبرنامج الزمنى المحدد لإنهاء المشروع.

شدد محافظ الإسماعيلية على جميع ممثلى الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من تنفيذ آليات التعامل فى إدارة المشروع وكيفية تنفيذ المستهدف له لنقل الورش المقلقة للراحة من داخل المدينة ووسط الكتلة السكنية إلى الموقع الجديد وسرعة إنهاء المشروع فى التوقيت المحدد له لا سيما أنه تم الانتهاء من جميع أعمال المرافق والبنية الأساسية والإنشاءات.

ويجرى تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع بالمساحة المخصصة له داخل نطاق المنطقة الحرة العامة الاستثمارية على مساحة إجمالية قدرها 25 فدانًا بما يوازى 105000 متر مربع، ويتضمن إقامة 264ورشة مختلفة المساحات.

تشمل الصناعات الحرفية إضافة إلى 70 محلا تجاريا متنوع الأنشطة و7 كافتيريات ومسجد ودورات مياه ووحدات أمن ونقطة شرطة وإطفاء وإسعاف ومطعم ومبنى إدارى وقد بلغت نسبة تنفيذ ا‘مال المشروع بالكامل الى ما يزيد عن 70 % حيث تم الانتهاء من تجهيز واعداد عدد 200 ورشة أصبحت جاهزة لتسليمها للمنتفعين قريبًا جدا.

وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع الى نحو 100 مليون جنيها، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل بهدف نقل جميع الورش الحرفية من داخل المدينة إلى الموقع الجديد من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى والجمالى للإسماعيلية.
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الكلمات المفتاحية

مدينة المستقبل محافظة الإسماعيلية مجمع الورش الصناعات الصغيرة أخبار الإسماعيلية

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