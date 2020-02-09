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أسعار الذهب اليوم الأحد 9-2-2020 في لبنان

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:59 م
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اسعار الذهب
اسعار الذهب
محمد المسلمي
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تراجعت أسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الأحد 9-2-2020 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-2-2020 في لبنان

 وسجلت أسعار الذهب "عيار 18"،35.60 بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"، 61.996  بـ ليرة لبنانية  ، وسعر "عيار 24" 812.71  بـ ليرة لبنانية .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 35.426  بـ ليرة لبنانية   للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

 أسعار الذهب اليوم الأحد 9-2-2020 في لبنان

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-2-2020  في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

 

عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ ليرة لبنانية

اسعار الذهب عيار 24

47.46$

71.812

سعر الذهب عيار 22

43.51$

64.948

اسعار الذهب عيار 21

41.53$

61.996

اسعار الذهب عيار 18

35.60$

53.139

سعر الذهب عيار 14

27.69$

41.330

سعر الذهب عيار 12

23.73$

35.426

اسعار أوقية الذهب

1.476$

2.203.471

اسعار جنيه الذهب

332.25$

495.971

اسعار كيلو الذهب

47.463$

71.851.290

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسعار الذهب اليوم الأحد 9-2-2020 في لبنان

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان



اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

8 فبراير

41.552

53.424

62.329

71.231

7 فبراير

41.317

53.122

61.977

70.829

6 فبراير

41.457

53.544

62.186

71.069

5 فبراير

42.457

54.404

62.352

72.069

4 فبراير

42.112

54.145

62.394

72.258

 

 

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