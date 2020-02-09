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رابط سريع شاهد بث مباشر ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم الأحد 9-2-2020

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:58 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نقدم لكم بث مباشر لاستضافة أوساسونا لفريق ريال مدريد في أهم مباريات اليوم الأحد 9-2-2020 في إطار منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الإسباني، بإدارة من الحكم الإسباني “خيسوس خيل مانزانو”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق المصري “علي محمد علي”، ستنطلق في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “أل سادار” بمدينة بامبلونا.

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على فريق أوساسونا في ملعبه “أل سادار” ويتطلع إلى تحقيق الفوز الـ15 والوصول إلى النقطة الـ51.


 
وسيحاول “زين الدين زيدان” المدير الفني للفريق تدارك الأمور والعودة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى بعد الخسارة المريرة التي تلقاها الفريق امام فريق “ريال سوسيداد” في دور ربع النهائي من مسابقة “كأس ملك إسبانيا” في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة (4-3) لصالح الفريق الباسكي.

بينما يدخل الفريق المضيف أوساسونا المباراة متسلحًا بعامل الارض والجمهور من اجل خطف الثلاث نقاط او على الاقل عدم تلقي الخسارة الثالثة له على التوالي.


 
وكان أوساسونا قد خسر اخر مبارتين في الدوري الإسباني امام “فياريال وريال سوسيداد” بنفس النتيجة (3-1)، ويقبع الفريق في المركز الـ12 برصيد 28 نقطة جمعهم من 22 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وخسر مثلها وتعادل في 10 مناسبات.

يذكر ان مباراة الدور الاول بين الفريقين انتهت بفوز ريال مدريد على ملعبه “سانتياجو برنابيو” بهدفين نظيفين بأقدام برازيلية شابه، حيث احرز الهدف الاول “فينسيوس جونيور” والثاني “رودريجو جوس”.

اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم
ريال مدريد – أوساسونا
🏟 ملعب أل سادار (بامبلونا – إسبانيا)

🏆 الدوري الإسباني (الجولة الـ23)

⌚لم تبدأ بعد..(الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش)
ريال مدريد و اوساسونا الساعة 5 علي قناة 3
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