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رفع كفاءة وتطوير حديقة الخالدين في الإسماعيلية

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:57 م
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جانب للقاء
جانب للقاء
هشام إسماعيل
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أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، توجيهات بسرعة إعداد خطة تنفيذية ومقايسة تقديرية لتطوير ورفع كفاءة جميع منشآت حديقة الخالدين بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للحديقة وإجراء كافة أعمال الصيانة اللازمة لها لاعتبارها متنفس عام للمواطنين.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية لمحافظ الإسماعيلية للحديقة والتي رافقه خلالها اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد، ووائل حمزة رئيس مركز ومدينه الإسماعيلية، وأحمد الاسناوى رئيس حي ثالث وعدد من القيادات التنفيذية لمتابعة وتفقد الوضع العام للحديقة ومناقشة مقترحات تطويرها على الطبيعة.
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الكلمات المفتاحية

منطقة الشيخ زايد محافظ الإسماعيلية حديقة الخالدين المظهر الحضاري أخبار الإسماعيلية

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