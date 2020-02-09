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خبر سار للزمالك قبل مواجهة الترجي

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:13 م
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الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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اصيب عبد القادر بدران لاعب فريق الكرة الأول بنادي الترجي التونسي للإصابة بتمزق عضلي خلال مشاركته في التدريبات الجماعية لبطل تونس امس.

 وأكد طبيب الترجي على حاجة المدافع للراحة لمدة 3 أسابيع مما يؤكد غيابه عن مواجهتي الزمالك في السوبر الإفريقي وذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على الأقل.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم الجمعة المقبلة في السوبر الافريقي على ملعب ثاني بن جاسم في دولة قطر، على ان يلتقوا يوم ٢٩ من الشهر الحالي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا.
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