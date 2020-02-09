تغطية حية يلا شوت الشوط الأول مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جودة عالية

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موعد البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد اوساسونا. كول كوره. تابع بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم الأحد:

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد ضد اوساسونا اليوم الاحد 9 فبراير 2020 في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مدينه القاهرة والسادسة مساء بتوقيت مدينه مكة المكرمة والسابعة مساء بتوقيت مدينه أبو ظبي، والساعة الثالثة عصرا بالتوقيت العالمي "جرينتش" حيث يتطلع فريق ريال مدريد لتحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط من اجل الحفاظ على صدارة الليجا الاسبانية.

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يتطلع فريق ريال مدريد لمصالحه جماهيره الغاضبه بعد الخروج المؤسف للفريق من بطولة كاس ملك اسبانيا على يد فريق. ريال سوسيداد بعد الخسارة بنتيجة 4-3 في المباراة التي جرت بينهما الأسبوع الماضي ضمن منافسات دور الثمانية للبطولة المحلية.

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