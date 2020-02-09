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أردوغان يفقد السيطرة من مدينة سراقب إلى طرابلس (فيديو)

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:01 م
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الرئيس التركي - أردوغان
الرئيس التركي - أردوغان
الفجر
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تخبط وغموض حول خارطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسعية في المنطقة، وإرسال القوات والمرتزقة إلى أماكن متعددة.

فبعد أن شنت تركيا حملتين عسكريتين لاقتطاع أجزاء من الشمال السوري، دخل الأتراك في صراع جديد على مدينة سراقب السورية؛ لتنفيذ أطماع أردوغان نحو ما أسماه "الميراث العثماني" اعتمادا على الميليشيات التي يمولها ويسلحها و12 نقطة مراقبة في إطار تفاهمات "سوتشي"، حسبما أفادت منصة "مداد نيوز".

هذا وقرر النظام السوري تحرير "سراقب" من الميليشيات، فبات المرتزقة الموالين لتركيا تحت الحصار السوري أما في أفريقيا، فلم يفلح مرتزقة أردوغان من قلب الوضع في ليبيا مع تلقيهم الهزائم والخسائر الفادحة على يد الجيش الليبي الذي يسعى لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات والمسلحين، وبدأ أردوغان في خسارة الرهان في سوريا وليبيا.


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الكلمات المفتاحية

مدينة سراقب طرابلس سراقب الرئيس التركي أردوغان

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